ESTORSIONE

Costringeva un consulente a pagargli i debiti: arrestato amministratore giudiziario a Palermo

Il commercialista avrebbe costretto un consulente fiscale e contabile delle società in amministrazione giudiziaria a pagargli in più tranche, 5 mila euro in contanti, oltre un debito di 6.240 euro che era stato contratto con un altro professionista