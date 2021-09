Maltrattava l'ex fidanzata: 33enne arrestato a Caltagirone

Custodia cautelare in carcere per un uomo di 33 anni di Mirabella Imbaccari, nel catanese, per rapina, sequestro di persona, atti persecutori e lesioni personali aggravate. L’ha disposta il gip del Tribunale di Caltagirone su richiesta della procura.

La vicenda trae origine dalla decisione di una donna di 37 anni di interrompere una relazione sentimentale con il compagno che, già più volte, ai suoi danni, aveva evidenziato la propria indole violenta e possessiva.

La donna aveva comunicato tale decisione all’ex compagno lo scorso 27 maggio e quest’ultimo, immediatamente recatosi nell’abitazione della madre della donna, dopo aver preteso e ottenuto l’ingresso, ha picchiato l’ex fidanzata procurandole ferite al volto e agli arti. Un episodio che è risultato essere soltanto il preludio a un’escalation di violenza che l’uomo ha riservato alla donna e anche al padre di lei, destinatario di minacce di morte

