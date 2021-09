Giardini Naxos, il fratello del sindaco rinuncia all’appalto

Svolta nella discussa vicenda della determina per i servizi di progettazione per il Museo del Mare e della Pesca di Giardini, dove lo scorso 28 luglio vennero invitati dagli uffici a presentarsi tre ditte; tra queste l'unica che poi si è presentata faceva riferimento ad Antonio Maria Stracuzzi, fratello del primo cittadino, Giorgio Stracuzzi. Un caso che ha suscitato polemiche sino a sollevare anche il rischio di incompatibilità per il sindaco eletto nell'ottobre di un anno fa.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata