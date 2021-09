Armato di martello aggredisce i carabinieri: arrestato 27enne di Raffadali

A Joppolo Giancaxio, nell’Agrigentino, i carabinieri sono intervenuti per calmare un 37enne di Raffadali, disoccupato, che andava in giro per il paese in evidente stato di agitazione brandendo un martello. I cittadini, spaventati dallo strano atteggiamento dell’uomo, hanno allertato i militari, che con l’ausilio di una pattuglia della Stazione di Montaperto, hanno dovuto faticare non poco per riportare l'uomo alla calma.

Alla vista dei militari, però, il 37enne si è scagliato violentemente contro di loro, tentando di colpirli con il martello. Dopo essere stato disarmato ha continuato ad aggredire i carabinieri con calci e pugni fino a quando è stato definitivamente bloccato. I militari hanno riportato solo lievi escoriazioni e sono stati sottoposti alle cure da parte del personale del 118 intervenuto sul posto. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

