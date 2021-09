Monitoraggio Covid: la Sicilia allontana la zona arancione, Calabria sempre in bianco

La Sicilia resta gialla mentre le altre Regioni, Calabria compresa, in zona bianca. Secondo quanto si apprende, i dati della bozza di monitoraggio Iss-Ministero della Salute che saranno presentati oggi dopo l'esame della cabina di regia, non segnalano situazioni di ulteriore peggioramento per l’Isola che, nonostante alcune preoccupazioni nei giorni scorsi, non rischia un passaggio in zona arancione.

I dati sui ricoveri

Nonostante ciò, si è registrato un aumento dei ricoveri di malati di Covid nelle aree mediche. Il tasso di occupazione in terapia intensiva (le persone ricoverate salgono dalle 544 al 31/08/2021 alle 563 registrate il 7/09/2021) è ancora in lieve aumento al 6,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute) rispetto al 5,7 della settimana scorsa. Il dato aggiornato al 7 settembre, contenuto nella scheda sugli indicatori decisionali di accompagno al monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, segna invece 5,6.

L’occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta leggermente da 7.3% a 7,4%: 4.252 ricoverati il 31 agosto a 4.307 il 7.

In Sicilia e Calabria la maggiore incidenza

Sicilia, Calabria e Provincia autonoma di Bolzano sono le Regioni/Provincie autonome dove questa settimana si registra l’incidenza di casi di Covid-19 più alta, secondo la bozza del monitoraggio attualmente all’esame della Cabina di regia. Rispettivamente, secondo i dati del

monitoraggio settimanale, l’incidenza è pari a 148,7 casi per 100mila abitanti in Sicilia, 92,1 in Calabria e 91,4 nella PA di Bolzano (periodo di riferimento 3-9 settembre 2021). La scorsa settimana anche la Sardegna registrava una incidenza tra le maggiori con Calabria e Sicilia (pari a 117,4), mentre questa settimana la Sardegna è scesa a un valore di 73,4.

