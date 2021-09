Eroina nei genitali, donna in manette all'aeroporto di Catania

Una donna di 31 anni di Pozzallo (Ragusa) è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In aeroporto a Catania i carabinieri hanno scoperto che la donna in partenza per una cittadina tedesca nascondeva nel suo organo sessuale un ovulo con dentro 14 grammi di eroina, da cui sarebbero state approntate 79 dosi.

Successivamente al ritrovamento della droga avvenuto in ospedale a Catania, la donna è stata poi trattenuta in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

