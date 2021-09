Coronavirus, calo delle terapie intensive occupate in Sicilia (12%). GLI ALTRI DATI NAZIONALI

In un quadro di generale stabilità, continua a salire il tasso di terapie intensive occupate da pazienti Covid nelle Marche, ora al 13%, oltre la soglia del 10%, considerato uno dei parametri per il passaggio delle regioni in zona gialla. Il valore sale anche in Molise (al 5%) e Veneto (al 6%). Scende invece in Friuli Venezia Giulia (al 5%) Sardegna e Sicilia, portandole al 12%. Emerge dal monitoraggio dell’Agenas, che confronta i dati del 14 settembre con quelli di ieri. Rispetto ai normali reparti ospedalieri, la percentuale di posti letto occupati per Covid sale in Friuli (al 4%),scende in Molise (al 5%) e Toscana (7%).

