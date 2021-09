Coronavirus, oggi in Sicilia 492 nuovi casi e 23 decessi

In Sicilia 492 nuovi casi Covid e 23 decessi, rispetto ai quali la Regione riferisce che solo uno fa riferimento alla giornata di oggi, un altro al 20, dodici al 19 settembre, tre al 18, due al 17 settembre, uno al 5 e al 4 settembre, nonchè al 22 e al 15 agosto. I casi totali sono 294.151, le vittime 6.723. Gli attuali positivi 20.439, -603; i guariti 266.989, +1.072. De nuovi casi 147 sono della provincia di Catania, 86 di quella di Messina, 77 della provincia di Siracusa e 51 di quella di Palermo. I ricoverati con sintomi sono 646, 90 in terapia intensiva, 4 del giorno; 17.814 i tamponi effettuati. La regione con più casi odierni è la Sicilia, comunque in netto calo (+492), seguita dalla Lombardia, che invece rallenta nella discesa (+472), il Veneto (+457), il Lazio (+301) e l’Emilia Romagna (+280).

