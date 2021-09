Vaccini per i lavoratori, l’Inail Sicilia incrementa il numero dei vaccinatori

Si rafforza la discesa in campo dell’Inail nella lotta al coronavirus e a supporto del sistema sanitario regionale nella campagna vaccinale anti Sars-CoV-2 nell’Isola. Nei mesi di agosto e settembre medici ed infermieri dell’Istituto, appositamente formati, si sono resi disponibili ad inoculare, all’interno degli hub gestiti dalle ASP di varie province della Regione, dosi di vaccino a lavoratori ed alla popolazione generale, per un totale di circa 250 giornate/uomo.

Inail Sicilia a sostegno del Piano di vaccinazione nazionale. Si è reso così operativo l’accordo tra l’Inail Sicilia e l’assessorato alla Salute della Regione siciliana, che prevede, sul territorio regionale, il supporto alla campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2 da parte dell’Istituto, a sostegno del piano di vaccinazione nazionale. L’attività viene svolta secondo quanto decretato dalla normativa nazionale che prevede anche la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Sars‐CoV‐2 nei luoghi di lavoro.

Con la somministrazione delle dosi si è dato anche il via alle vaccinazioni dei lavoratori che ne hanno fatto richiesta, dipendenti di aziende che hanno aderito alla campagna vaccinale Inail. Infatti, i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il contributo dell’Inail Sicilia alle vaccinazioni vedrà un ulteriore incremento nel prossimo trimestre, con l’obiettivo di estendere la collaborazione ad altre realtà territoriali, aumentando la propria capacità operativa a supporto della campagna di vaccinazione.

Un contributo significativo a supporto del Piano di vaccinazione nazionale. “Con questa iniziativa – afferma Carlo Biasco, Direttore regionale Inail Sicilia - l’Istituto vuole contribuire in modo fattivo a innalzare sempre di più il numero della popolazione immunizzata, mettendo in sicurezza, allo stesso tempo, i lavoratori e le lavoratrici incidendo in maniera attiva sulla riduzione del fenomeno infortunistico derivante dal contagio da Covid-19. Il contributo fornito diviene ancor più necessario, in virtù dell’estensione ai lavoratori pubblici e privati, disposta dal DL 21 settembre 2021, n.127, dell’obbligo in Green pass, tenuto conto della già percepibile impennata delle prenotazioni”.

© Riproduzione riservata