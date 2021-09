Incidente sul lavoro a Taormina, morto il 58enne ricoverato al Policlinico di Messina

Non ce l'ha fatta Antonino Cacopardo, il 58enne operaio di Letojanni rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro il 16 settembre scorso a Taormina. L'uomo è morto ieri sera al Policlinico di Messina. Era stato ricoverato a seguito dell'incidente avvenuto una settimana fa, nella mattinata di giovedì scorso, in via Silipigni dove stava lavorando alla ristrutturazione di un edificio privato e all'improvviso è stato colpito dal gancio di una carrucola. Lo sfortunato operaio era stato immediatamente trasferito d'urgenza con elisoccorso al Policlinico di Messina, ed è lì che era operato d'urgenza presso il reparto di Neurochirurgia. Ha lottato con tutte le sue forze, in gravi condizioni ma restando aggrappato alla vita per alcuni giorni: alla fine l'uomo si è dovuto arrendere. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Taormina.

