Corse clandestine di cavalli: quattro denunciati nel Siracusano

Si ripete il fenomeno delle corse clandestine di cavalli lungo le strade statali a sud della provincia di Siracusa. Domenica mattina, sulla "Maremonti", tra Canicattini Bagni e Palazzolo Acreide, i carabinieri di Noto hanno interrotto l’ennesimo evento clandestino, per assistere al quale si erano dati appuntamento tanti giovani a bordo di scooter e auto.

Due cavalli, lanciati a forte velocità dai fantini a bordo di calessi, si sono sfidati in una gara folle e pericolosa. Tre autoradio dei carabinieri, del Nucleo Operativo e Radiomobile di Noto, delle Stazioni di Testa dell’Acqua e di Canicattini Bagni, hanno interrotto la corsa clandestina inducendo gli spettatori ad allontanarsi frettolosamente lungo le strade di campagna adiacenti la Statale.

I carabinieri hanno denunciato per maltrattamento di animali e competizione non autorizzata quattro persone e sequestrato un cavallo e un calesse, utilizzati per l’evento. L’equino, risultato sprovvisto del microchip di identificazione, è stato affidato ai veterinari dell’Asl per verificare l’eventuale somministrazione di sostanze dopanti.

