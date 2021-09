Perde il controllo dello scooter: muore un ragazzo nel Trapanese

Incidente stradale mortale in provincia di Trapani, nei pressi di Castellammare del Golfo, dove un giovane è deceduto in un tratto di strada compreso tra contrada Mortilli e contrada Bocca della Carruba.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava alla guida del suo scooter quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato sull'asfalto, picchiando violentemente la testa. I sanitari del 118 hanno soccorso il giovane trasportandolo d’urgenza in ospedale, ma pochi minuti dopo è stato constatato il decesso.

A occuparsi della vicenda sono i carabinieri di Castellammare del Golfo, giunti sul posto per chiarire la dinamica del tragico incidente.

© Riproduzione riservata