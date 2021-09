Vaccini, la terza dose agli over 80. Prime somministrazioni a Messina

«Siamo pronti in Sicilia a somministrare la terza dose a over80, personale Rsa e sanitari: aspettiamo soltanto le indicazioni del commissario Figliuolo e poi partiamo». Lo dice il dirigente generale della Pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca. «Sugli over 80 - sottolinea - in Sicilia abbiamo una copertura dell’80%, e siamo ben felici di potere procedere con la dose aggiuntiva». «I vaccini ci sono - aggiunge - non abbiamo alcun problema di approvvigionamento». In realtà la campagna è già iniziata in Sicilia. A Messina, da ieri, è possibile prenotarsi attraverso la piattaforma regionale. La terza dose può essere somministrata al Papardo, al Policlinico, all’hub in Fiera, per quanto riguarda la città. In provincia: i presidi ospedalieri di Mistretta, Sant’Agata di Militello, Lipari e Patti. Poi l’hub del Parco Corolla a Milazzo e il Pte di Barcellona. Ma per ciascun presidio sono previsti giorni e orari specifici per garantire la presenza anche del medico rianimatore. La somministrazione della terza dose per gli over 80, devono trascorrere sei mesi dalla seconda.

