Migranti, in 13 sbarcano a Lampedusa. Con loro anche una pecora (messa in quarantena)

Un barchino con tredici tunisini, fra cui due donne e tre minori, è approdato durante la notte al molo Favarolo, a Lampedusa. Con loro anche una pecora. L’imbarcazione è stata soccorsa dalla Guardia costiera dopo averla avvistata a circa 20 miglia. La barca è stata lasciata alla deriva e i migranti, dopo lo sbarco, sono stati portati nell’hotspot dove, al momento, ci sono 180 ospiti. Le presenze, per la prima volta dopo diversi giorni, sono al di sotto della capienza massima di 250. Ieri ne sono stati trasferiti ben 634.

Sarà messa in quarantena la pecora sbarcata a Lampedusa. L’ovino al momento si trova nel centro di accoglienza. I responsabili della struttura hanno avvertito il servizio veterinario dell’Asp di Palermo, un medico raggiungerà l’isola per visitare l’animale e rilasciare l'eventuale certificazione; quindi la pecora sarà data in affidamento.

