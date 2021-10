Migranti, 15 sbarchi e 600 persone a Lampedusa: motovedetta ne salva due caduti in mare

Sono circa 600 i migranti arrivati fra stanotte e l’alba a Lampedusa con 15 barchini, alcuni dei quali sono riusciti ad approdare direttamente sulla terraferma. Quindici tunisini, fra cui una donna e 4 minori, sono stati bloccati dai finanzieri a molo Madonnina.

In uno dei casi, un uomo e una donna sono caduti in mare durante le fasi di trasbordo dal barcone su cui viaggiavano alla

motovedetta della Finanza e sono stati subito ripescati. Soccorso assai difficoltoso quello del barchino in questione, di 4 metri,

intercettato, nelle acque antistanti Lampedusa, da una motovedetta della Guardia di finanza.

