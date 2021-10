Maltempo a Catania: principio di assideramento per tre atleti di canoa-polo

Tre atleti stranieri che partecipavano a un torneo internazionale di canoa-polo al porto di Catania mentre sulla città si è abbattuto un violento temporale sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale per un principio di ipotermia. Notevoli i danni alle strutture di accoglienza della manifestazione sportiva e ad i campi gara in acqua.

Gli atleti sono stati trasferiti con un pullman dell’Aereonautica militare alla struttura della Vecchia dogana e poi trasferiti in albergo. Sono state diverse le strutture sportive danneggiate a Catania e provincia dal maltempo: in città campi sportivi anche privati e a Cannizzaro, frazione di Aci Castello, è stato completamente divelta la copertura del PalaCannizzaro. Diverse le strade allagate come fiumi a Catania, come in via Domenico Tempio, e alberi divelti, come sull'asse dei servizi. Fortemente impegnati nei soccorsi le forze dell’ordine, la protezione civile, regionale e comunale, e i vigili del fuoco.

