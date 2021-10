Palermo, sequestrati 40 kg di pane e biscotti in esercizi commerciali non in regola

Sequestrati dalla guardia di finanza di Palermo oltre 40 kg di prodotti da forno in cattivo stato di conservazione. Il blitz è stato eseguito in esercizi commerciali di corso Calatafimi, via Francesco Paolo Perez, corso Tukory e via Filippo Cordova. Privi di autorizzazione amministrativa e sanitaria, gli esercenti esponevano per la vendita su diversi banchetti pane e biscotti senza involucri protettivi ed esposti alla polvere. Le Fiamme gialle hanno sequestrato i prodotti - devoluti in beneficenza a un ente del settore zootecnico, volto alla cura degli animali - e segnalato all’Autorità giudiziaria i venditori abusivi per violazione alla sicurezza igienico-sanitaria.

© Riproduzione riservata