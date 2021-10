Palermo, addio all'ex questore Caruso. Era in carica quando fu arrestato Provenzano

È morto a 72 anni l’ex prefetto e questore di Palermo, Giuseppe Caruso. A stroncarlo è stata una polmonite fulminante. Caruso era stato questore di Palermo nel 2006, l’anno in cui fu arrestato Bernardo Provenzano. Nel 2010 fu scelto come prefetto del capoluogo siciliano. Infine fu nominato direttore dell’agenzia nazionale per i beni confiscati. Il prefetto Caruso fu uno dei primi ad aprire un faro nella gestione dei beni confiscati ai mafiosi denunciato alcune possibili irregolarità. Una denuncia fatta ancora prima ancora che divampasse lo scandalo Saguto.

