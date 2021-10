Maltempo: volo Pisa-Palermo dirottato a Catania

Per il forte temporale che si è abbattuto la scorsa notte sull'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo il volo Ryanair da Pisa con 180 passeggeri diretti allo scalo palermitano è stato dirottato su Catania. Per i passeggeri è stata una lunga notte trascorsa in aeroporto e poi sul pullman. Il velivolo ha sorvolato per quasi tre quarti d’ora lo scalo di Palermo Falcone Borsellino, ma il temporale imperversava, e la torre di controllo non ha autorizzato l'atterraggio. La partenza era prevista dallo scalo toscano alle 22.30, ma è avvenuto solo a mezzanotte. I passeggeri sono stati accolti nello scalo di Fontanarossa alle 3 di notte. Alle 4 alcuni di loro sono partiti in pullman diretti a Palermo. Sono arrivati a Palermo verso le 7.30.

© Riproduzione riservata