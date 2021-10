Agrigento, s'addormenta mentre fuma una sigaretta: 60enne muore in un rogo

Un uomo è morto in un incendio che si è sviluppato all’interno della propria abitazione, a Raffadali, in provincia di Agrigento. La vittima è un 60enne che aveva problemi di deambulazione e non è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza lo stabile. Da una prima ricostruzione, sembra che l’uomo si sia addormentato mentre fumava una sigaretta che ha innescato le fiamme che hanno mandato in fumo il materasso e la camera da letto. I familiari, intossicati dal fumo, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento

