La marijuana tra i pomodori: in manette un agricoltore di Vittoria

Blitz dei carabinieri della Compagnia Vittoria e dello Squadrone Eliportato Carabinieri Sicilia in contrada Bosco Piano: arrestato per coltivazione e detenzione di droga un agricoltore vittoriese di 48 anni. All’interno di serre aveva fatto crescere piante di marijuana tra le piante di pomodori.

Dopo aver ritrovato 10 piante di marijuana, i carabinieri hanno svolto una perquisizione domiciliare, scoprendo una stanza dotata di impianto di aerazione, adibita ad essiccatoio, al cui interno venivano rinvenute alcune cassette in cartone contenenti 4,6 kg di marijuana già essiccata. Trovati anche attrezzi necessari al taglio e alla pesatura della sostanza stupefacente, tra i quali due bilance, oltre a 360 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. Per il 48enne il magistrato ha disposto gli arresti domiciliari.

