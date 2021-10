Marsala, trovato cadavere di una donna in un'auto. Si teme morte per overdose droga

Il corpo senza vita di una donna di 45 anni è stato trovato, nella notte, dai carabinieri, all’interno di un’auto Fiat 600 nel quartiere popolare di Amabilina, a Marsala. Sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza. Si presume che la donna sia morta per overdose.

Alcuni anni fa la donna era stata arrestata, con altri suoi familiari, in una maxi operazione per spaccio di droga sull'asse Marsala-Palermo. Per questi fatti, lo scorso anno era stata condannata a quattro anni di reclusione.

© Riproduzione riservata