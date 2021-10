Coronavirus in Sicilia: 229 nuovi casi, calano ancora i ricoveri

In Italia sono 2.437 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sale così ad almeno 4.717.899 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 24 (ieri sono stati 14), per un totale di 131.541 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.508.789 e 2.913 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 3.419). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 77.569, pari a -502 rispetto a ieri (-451 il giorno prima). Sono 349 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 15 (ieri 12). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.386, rispetto a ieri sono 16 in più.

Sono 381.051 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto a ieri quando furono 472.535. Il tasso di positività è allo 0,6%, stabile rispetto a ieri.