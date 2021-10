Protesi vascolare gli buca l'intestino, morto a Modica l'imprenditore Marcello Cannata

Marcello Cannata, l’imprenditore di 50 anni deceduto all’ospedale Maggiore di Modica due giorni fa, per una emorragia che gli sarebbe stata provocata da una protesi vascolare che gli era stata impiantata 13 anni fa, era stato operato all’ospedale Civico di Palermo. Lo precisa la famiglia, che ieri aveva parlato di operazione eseguita all’Ismett. La salma di Marcello Cannata, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa , è stata sequestrata e i funerali sono stati rinviati a dopo l’autopsia. Sulla vicenda è intervenuto anche l’Istituto medico di Palermo con una nota sottolineando che «Marcello Santo Cannata non è mai stato curato in Ismett» e «non ha effettuato all’Ismett alcuna visita né è mai stato sottoposto nella nostra struttura ad alcuna terapia medico-chirurgica».

