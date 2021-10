Un medico odontoiatra è stato denunciato alla procura per esercizio abusivo della professione. Il nucleo carabinieri antisofisticazioni e sanità di Ragusa ha effettuato un controllo in uno studio dentistico di Siracusa dove è stato scoperto che l’odontoiatra, sospeso dall’Azienda sanitaria provinciale e dall’Ordine dei medici perché non vaccinato, continuava a svolgere la propria attività.

