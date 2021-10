Tropea, S. Stefano di Camastra, Tusa, Sinagra e Terme col marchio "Comune fiorito"

Il Borgo dei borghi incassa un altro riconoscimento. A Tropea (centro turistico in provincia di Vibo Valentia), infatti, è stato assegnato da Asproflor il Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita – Comune Fiorito. Ci sono anche i 4 comuni messinesi: Tusa, Santo Stefano di Camastra, Terme Vigliatore e Sinagra.

La consegna dei premi legati al circuito italiano dei Comuni Fioriti è avvenuta oggi durante il meeting nazionale in corso all’interno dell’EIMA 2021 a Bologna Fiere. La Commissione Asproflor, composta da professionisti selezionati tra i principali esponenti del settore florovivaistico italiano, ha quindi conferito a 54 Comuni -di cui 5 per la prima volta, tra i quali Tropea - il Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita – Comune Fiorito 2021. I premiati, in ordine alfabetico, sono: Alba (CN), Agliè (TO), Arvier (AO), Avigliana (TO), Ayas (AO), Bellegra (RM), Bussolengo (VR), Cabella Ligure (AL), Cellamonte (AL), Cernobbio (CO), Cervia (RA), Collinas (SU), Etroubles (AO), Faedo (TN), Fai della Paganella (TN), Fenestrelle (TO), Fivizzano (MS), Gangi (PA), Gattinara (VC), Geraci Siculo (PA), Grado (GO), Ingria (TO), Introd (AO), Lamporo (VC), La Thuile (AO), Lignano Sabbiadoro (UD), Limone sul Garda (BS), Molveno (TN), Monfalcone (GO), Morano sul Po (AL), Nughedu Santa Vittoria (OR), Orsara di Puglia (FG), Pinasca (TO), Piobesi Torinese (TO), Pomaretto (TO), Ponzano Monferrato (AL), Prè Saint Didier (AO), Ronco Canavese (TO), Santo Stefano di Camastra (ME), Sinagra (ME), Soverzene (BL), Sorradile (OR), Spello (PG), Tavagnasco (TO), Terme Vigliatore (ME), Treville (AL), Trieste (TS), Tropea (VV), Tusa (ME), Unione di Bellano e Vendrogno (LC), Varallo (VC), Vigliano Biellese (BI), Villareggia (TO) e Usseaux (TO).

«Il Marchio certifica la qualità della vita, il rispetto della natura e la promozione di un’educazione “verde” nell’interesse della salute e del benessere di tutti i cittadini -dichiara Sergio Ferraro, presidente nazionale di Asproflor Comuni Fioriti- È una certificazione assegnata alle Amministrazioni che si impegnano attivamente nel miglioramento del quadro di vita quotidiano, arricchendo la fioritura e l'aspetto degli spazi pubblici comunali, adottando pratiche di rispetto dell’ambiente urbano, risparmio e riutilizzo delle risorse, stimolando la popolazione a sviluppare e incrementare le fioriture dei giardini, delle case e degli esercizi commerciali». Durante i lavori sono stati anche annunciati i Comuni italiani partecipanti al concorso mondiale “Communities in Bloom”: all’edizione 2022 prenderanno parte Ingria (TO) e Alba (CN), quest’ultima già vincitrice internazionale dell’edizione virtuale 2021, mentre i candidati per l’edizione 2023 saranno i Comuni di Sorradile (OR) e Trieste. Questi, invece, i premi per le scuole: al primo posto la Primaria “Michelangelo Buonarroti” di Montaletto, Cervia (RA); secondo posto per la scuola dell’Infanzia “Balbina Ferro” e la Primaria “Domenico Savio” di Villareggia (TO); terzo posto per la scuola dell’Infanzia Sinagra-Gorghi di Sinagra (ME) e quarto posto per la scuola media “Sandro Pertini” di Alba (CN). Agli istituti scolastici sono stati consegnati, rispettivamente, assegni dal valore di 2.000, 1.500, 1.000 e 800 euro.

Altri riconoscimenti speciali hanno riguardato persone e Amministrazioni virtuose in particolari ambiti: Premio UNCEM al Comune di Pinasca (TO): Premio FederUNACOMA al Comune di Cernobbio (CO); Targa speciale Fioriture degli spazi pubblici al Comune di Limone sul Garda (BS); Targa speciale Riccardo Todoli a Michele Galistru di Sorradile (OR); Targa Imprenditrice femminile a Graziella Tara; Targa Associazioni amiche ad Aldo Alberto, presidente Associazione Florovivaisti Italiani. Il Diploma speciale Municipio fiorito è andato al Comune di Monfalcone (GO), mentrte il Diploma speciale Comunicazione Verde è stato consegnato al Comune di Ponzano (AL); il Diploma speciale Orto didattico urbano e fiorito alla Pro Loco di Sinagra (ME), prima classificata, e alla scuola dell’Infanzia di Fenestrelle (TO), seconda classificata. E ancora: Diploma speciale Partecipazione dei cittadini al Gruppo volontari delle Borgate di Fenestrelle (TO), coadiuvati dal “Mansia”, primi classificati, e al Comune di Pomaretto (TO), secondo classificato. Diploma speciale Albergo fiorito al Tus’ Hotel di Tusa (ME), primo classificato, e al bivacco Valverdassa di Ingria (TO), secondo classificato. Diploma speciale Orto virtuoso a Marisa Tibi di Villareggia (TO), prima classificata, e a Pio Girodo di Tavagnasco (TO), secondo classificato. Diploma speciale Casa fiorita a Miranda Fosson di Ayas (AO), prima classificata, e a Rosa Denti di Bellano (LC), seconda classificata. Diploma speciale Pollice verde a Giovanni Miatto di Bellano (LC). Riconoscimento Stampa specializzata alla testata Floraviva, editore Andrea Vitali.

Lo scorso anno Asproflor ha compiuto i 40 anni di attività nell’ambito della promozione del florovivaismo e del miglioramento della qualità della vita e dell’accoglienza turistica nei centri urbani. Da alcuni mesi, in collaborazione con UNCEM, l’Associazione ha inoltre deciso di mettere a disposizione la sua esperienza e i suoi professionisti anche per i piccoli Comuni con poche risorse ma desiderosi di migliorare il proprio territorio con la bellezza e i colori dei fiori. Questo progetto -denominato “Vivere in un Comune fiorito”- ha già visto l’adesione di 63 piccoli centri in tutta Italia, nelle Province di Alessandria, Asti, Aosta, Benevento, Bergamo, Biella, Catanzaro, Cuneo, Foggia, Genova, L’Aquila, Latina, Lecco, Messina, Novara, Oristano, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Sassari, Sondrio, Torino, Trento, Udine, Vercelli e Verona.

© Riproduzione riservata