Palermo, pronto soccorso nuovamente affollati e ambulanze in coda

Di nuovo emergenza nei pronto soccorso degli ospedali di Palermo. A soffrire del carico di lavoro soprattutto quelli più piccoli. All'Ingrassia i medici segnalano la presenza di 10 ambulanze in coda, con la presenza di alcuni pazienti anche in codice rosso. Mezzi di soccorso in fila anche al Buccheri La Ferla. Al momento l'indice sovraffollamento dei pronto soccorso è al Policlinico 120%, a Villa Sofia 133 %, al Cervello Covid: 40%, all'ospedale Civico 240%, al Buccheri La Ferla 242%; all'Ingrassia la situazione più critica con un indice del 253%.

