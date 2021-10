Si riaprono le urne in otto comuni della Sicilia. Oggi e domani si vota per i ballottaggi

In Sicilia amministrative atto II. A 15 giorni dal primo turno, oggi e domani 8 Comuni siciliani torneranno alle urne per i ballottaggi che decreteranno le elezioni dei nuovi sindaci. In altri due centri, Torretta nel Palermitano e nel Catanese, dove le amministrazioni sono state sciolte per infiltrazioni mafiose, si voterà invece per il primo turno soltanto nella giornata di domani. Otto comuni quindi per altrettante importanti sfide, i cui esiti potranno dare significative indicazioni sugli assetti politici e le alleanze in vista del voto regionale del prossimo anno.

Nel Nisseno, a San Cataldo il ballottaggio sarà il terreno di prova dell’alleanza Pd-Movimento Cinque Stelle, che punta sul nome di Gioacchino Comparato; il candidato (avanti al primo turno) se la vedrà con Claudio Vassallo, espressione di un pezzo consistente del centrodestra. Nel Catanese saranno i cittadini di Adrano a tornare alle urne per il ballottaggio: gli elettori dovranno scegliere tra Carmelo Pellegriti, candidato di Fdi e Udc, e l’autonomista Fabio Mancuso. Nel Ragusano, occhi puntati su Vittoria, probabilmente la sfida più importante di questo secondo turno. Qui la scelta dovrà ricadere o sull’ex primo cittadino Francesco Aiello, candidato del centrosinistra, o su Salvo Sallemi, del centrodestra. A dividerli al primo turno 10 punti percentuali. Infine nel Siracusano si vota a Lentini, dove si giocherà una sfida tra i civici Saverio Bosco e Rosario Lo Faro, mentre a Rosolini si contenderanno la poltrona di primo cittadino Concetto Di Rosolini e Giovanni Spadola. Negli otto comuni i seggi resteranno aperti oggi dalle 7 alle 22 e domani dalle 7 alle 14. Urne aperte solo oggi, dalle 7 alle 23, per eleggere sindaco e consiglio comunale a Torretta, nel Palermitano e a Misterbianco, nel Catanese. L’eventuale turno di ballottaggio a Misterbianco (nel caso in cui nessun candidato a sindaco raggiungesse il 40% dei consensi) si terrà domenica 7 novembre.

