Maltempo, a Scordia auto travolte dal fango: coppia ancora dispersa

Una coppia di Scordia, marito e moglie, (lui sulla settantina, lei sui cinquanta anni), risulta dispersa in una zona di campagna in contrada "OgliastrO" a causa del maltempo. I due, secondo quanto hanno riferito alcuni passanti, sarebbero stati investiti dalla furia dell’acqua di un torrente di campagna ingrossato dalle forti e abbondanti piogge cadute fin dal pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco con i sommozzatori specializzati nelle ricerche dei dispersi. E’ stata invece ritrovata un’altra coppia, sempre di Scordia durante uno stostamento tra Scordia e Lentini, lungo la strada provinciale 16. Soccorsi dopo essere rimaste con l’auto in panne sono stati portati in ospedale, e secondo i vigili del fuoco, non sono in pericolo di vita.

