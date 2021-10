Piogge record a Scordia, c'è una coppia dispersa: proseguono le ricerche

Proseguono le ricerche di una coppia di Scordia, marito e moglie, (lui sulla settantina, lei sui cinquanta anni), da ieri dispersa in una zona di campagna in contrada 'Ogliastro' a causa del maltempo. In azione i sommozzatori del vigili del fuoco e volontari della protezione civile giunti da vari Comuni.

I due, secondo quanto hanno riferito alcuni passanti, sarebbero stati investiti dalla furia dell’acqua di un torrente di campagna ingrossato dalle forti e abbondanti piogge cadute fin dal pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco con i sommozzatori specializzati nelle ricerche dei dispersi. Ritrovata, invece, un’altra coppia, sempre di Scordia, intrappolata durante uno spostamento tra Scordia e Lentini, lungo la strada provinciale 16. Soccorsi dopo essere rimasti con l’auto in panne, erano stati portati in ospedale.

Pioggia record

A Scordia, una delle zone del Catanese maggiormente colpita dal maltempo, è caduta così tanta acqua che ha superato il record del 1 novembre del 2015. Infatti la stazione Sias di Lentini ha misurato una precipitazione di 275 ,4 millimetri di pioggia che supera i 213,2 del primo novembre del 2015. Sono i dati del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano.

© Riproduzione riservata