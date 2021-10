Ordine dei Giornalisti, professionisti al ballottaggio: voti ed eletti in Sicilia

Si è concluso ieri il primo turno delle elezioni per il rinnovo dei componenti dei Consigli regionali, del Consiglio nazionale e dei Collegi dei revisori dei conti dell'Ordine dei Giornalisti per il prossimo triennio.

Per i professionisti siciliani andranno al ballottaggio per due posti al Consiglio nazionale il presidente uscente del Consiglio regionale Giulio Francese (305), l'ex Riccardo Arena (293), Orazio Raffa (196) componente del Comitato Amministratore Gestione Previdenziale Separata dell'INPGI e Salvatore Ferro (155).

Sarà ballottaggio anche per i componenti professionisti del Consiglio regionale. I dodici che si contenderanno i sei posti disponibili sono: Filippo Mulè (273), Francesco Nicastro (272), Roberto Gueli (268), Daniele Ditta (242), Eliana Marino (230), Fortunato Cavaleri (226), Filippo Romeo (216), Daniele Lo Porto (214), Angela Katia Scapellato (214), Tiziana Martoranam(197), Maria Torrisi (178) ed Elisabetta Raffa (142).

Per i professionisti tra i candidati a revisore dei conti è stato eletto Vittorio Corradino (311) mentre vanno al ballottaggio Viviana Sammito (218) e Salvatore Messina (189).

Per i pubblicisti al Consiglio nazionale è stato eletto al primo turno Santino Franchina (670), mentre al Consiglio regionale sono stati eletti Salvatore Li Castri (690), Salvatore Di Salvo (603) e Tiziana Caruso (580), al Collegio dei revisori eletto anche Roberto Immesi (594).

Il 3 e 4 novembre il ballottaggio

Il ballottaggio si terrà il 3 e 4 novembre prossimi, on line, dalle ore 10 alle 20. Domenica 7 novembre in presenza (dalle 10 alle 20) nei seggi aperti nella sede dell'Odg Sicilia a Palermo in via Bernini 52, a Catania in Viale Ruggero di Lauria 121 e nella sede dell'Assostampa a Messina in via Piazza Antonello 3.

