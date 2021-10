Bancarotta: Papino elettrodomestici, sequestro immobiliare da 6 mln tra Catania e Siracusa

Finisce sotto sequestro la «Pama Immobiliare srl», società correlata della «Papino elettrodomestici spa», che opera nel settore della grande distribuzione di elettrodomestici. Militari della Guardia di finanza hanno apposto i sigilli a 4 immobili del valore di 6 milioni di euro nelle province di Catania e Siracusa. Le indagini hanno riguardato la gestione della Papino Elettrodomestici, in amministrazione straordinaria dal 2020 con un passivo accertato, al momento, di circa 20 milioni di euro.

Nell’inchiesta sono indagati Nunziatina e Consolato Papino, Vincenzo e Giuseppe Benedetto Patti, e Luciano Cozzubbo: si tratta del Presidente del consiglio di amministrazione, consigliere delegato e componenti del collegio sindacale della ditta finiti nel mirino giudiziario per bancarotta fraudolenta, per aver distratto e dissipato risorse finanziarie dalla società a favore della Pama Immobiliare per un ammontare di 11 milioni e mezzo di euro. (ANSA)

© Riproduzione riservata