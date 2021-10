Assunzioni dei forestali in Sicilia, stanziati 3 milioni per il concorso

La Commissione bilancio all’Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge sulle «Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione». In particolare, è stata autorizzata, per l’esercizio finanziario 2021, la spesa di 3 milioni di euro per l’espletamento dei concorsi per l’assunzione di personale. «Il passaggio in Commissione è stato fondamentale per velocizzare l’iter d’approvazione da parte dell’Aula - commenta Giuseppe Laccoto che ha votato il disegno di legge - Nell’immediato il concorso sarà relativo all’assunzione di 46 forestali, ma saranno 600 a essere immessi in ruolo entro 5 anni».

