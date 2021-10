Enna, violenze sessuali nei confronti di due ragazze affette da deficit cognitivo: arrestato

Un giovane di Nicosia (Enna) è stato posto ai domiciliari per violenza sessuale aggravata ai danni di due ragazze, di cui una minorenne, entrambe affette da deficit cognitivo. Il provvedimento del gip di Enna è stato eseguito all’alba, du richiesta della procura, da carabinieri della Compagnia di Mistretta. L’attività è partita dalla segnalazione di un dirigente scolastico. Avviate le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Enna, Daniela Rapisarda, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mistretta, insieme a psicologhe, hanno accertato che effettivamente il giovane aveva attirato con l’inganno la minore sulla propria auto e, condotta in un luogo appartato, ne aveva abusato; è pure emerso che il giovane aveva abusato anche di una seconda ragazza. Per timore, le vittime non hanno raccontato alle famiglie quanto accaduto. Il pm ha quindi chiesto al gip Giuseppe Noto la misura cautelare.

