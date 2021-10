La Geo Barents a Palermo, in salvo 367 migranti. Il sindaco Orlando: "Benvenuti a casa"

Si sono protratte per tutta la notte le operazioni dopo l’arrivo nel tarda serata di ieri della Geo Barents di Medici senza frontiere con a bordo 367 migranti, tra cui 172 minori. «E' arrivata in serata giusto in tempo prima dell’uragano. Tra i migranti soccorsi nel Mediterraneo, c'erano circa 140 minori, di cui alcune ragazze e dei bambini piccoli. Il team di Save the children - spiega la stessa long - era al porto per supportarli».

Imponente il dispositivo attivato: è stato chiesto aiuto anche alla struttura commissariale della Fiera del Mediterraneo di Palermo per la gestione sanitaria. L’hub vaccinale è infatti in grado di reggere l’impatto di questi numeri con i suoi medici, infermieri e amministrativi. A disposizione anche una nave quarantena. Ad accogliere migranti e team anche il sindaco Leoluca Orlando. L’equipaggio della nave Geo Barents di Medici senza Frontiere, a cui il primo cottadino ha conferito la cittadinanza onoraria, lo ha ringrazito per il benvenuto. «Welcome Home. This is your city», ha risposto Orlando.

© Riproduzione riservata