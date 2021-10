Maltempo, circolazione ferroviaria sospesa sulla Catania-Siracusa-Ragusa da mezzanotte alle 9

In seguito all’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, la circolazione ferroviaria sarà sospesa, in via precauzionale, nella giornata di domani 29 ottobre sulla linea Catania – Siracusa – Ragusa dalla mezzanotte alle 9 e sulla linea Ragusa – Canicattì dalla mezzanotte alle 13. Seguiranno aggiornamenti in base alle evoluzioni meteo. Le squadre di tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), sono al lavoro da questa notte per presidiare le linee interessate dall'interruzione.

© Riproduzione riservata