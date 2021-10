Maltempo: Pantelleria sotto la pioggia, chiuse le scuole

Pioggia battente per tutta la notte scorsa a Pantelleria. Diversi muretti sono caduti per la furia dell’acquazzone. Il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo ha emesso ordinanza di chiusura scuole per oggi e sta aprendo il centro operativo di protezione civile comunale. In queste ore si sta facendo una ricognizione e una stima dei danni provocati. La pioggia molto intensa era iniziata a cadere già dal pomeriggio di ieri, allagando il centro del paese e creando problemi alla circolazione.

