Aggressione al sindaco di Caltanissetta, arrestato un pregiudicato

Un 51enne è stato arrestato dalla polizia per l’aggressione al sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. E’ accaduto ieri sera, intorno alle 21.40: il primo cittadino, in compagnia di due persone, percorreva a piedi viale della Regione ed è stato raggiunto dal pregiudicato che ha aggredito prima verbalmente, poi fisicamente il sindaco, attribuendogli la responsabilità del suo disagio abitativo.

Le volanti poco distanti sono giunte sul posto e hanno bloccato l’uomo. Gambino non ha riportato lesioni evidenti e ha deciso di non farsi refertare. L’arrestato per violenza e minacce a pubblico ufficiale, già in passato aveva avuto un simile comportamento con le forze dell’ordine e amministratori pubblici. Oggi l’udienza di convalida sul posto e la Digos procederà a ulteriori adempimenti investigativi.

