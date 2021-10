Il responsabile dell’Ingv: "A Vulcano sono i gas a rappresentare rischi per i cittadini dell’isola"

«L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha installato a Vulcano sei nuove stazioni sismiche che ci aiuteranno a localizzare meglio gli eventi sismici che registriamo in prossimità del cratere». Lo evidenzia Mauro Coltelli, responsabile del Centro per il monitoraggio delle Isole Eolie dell’Ingv. «Questi eventi – continua – hanno una magnitudo talmente bassa che la rete sismica permanente, presente in precedenza a Vulcano, non era in grado di rilevarli». Tra le altre apparecchiature chiamate a monitorare la situazione vi è anche una nuova telecamera termica con l’obiettivo di mappare lo sviluppo del campo fumarolico e vedere, quindi, come e dove si espande. L’Istituto, inoltre, sta effettuando delle misurazioni Gps, programmando delle attività di misura della gravità, sostituendo la telecamera di sorveglianza, installata presso l’Osservatorio di Lipari, con una a maggiore risoluzione. Aumentato anche il numero delle stazioni che misurano le caratteristiche del plume (pennacchio) delle emissioni fumaroliche.

