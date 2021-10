Aiutò l'amico a uccidersi in Sicilia, 16enne in comunità

E’ in una comunità per minori, con l’accusa d’istigazione e aiuto al suicidio, il sedicenne indagato a Caltanissetta per la morte di Mirko La Mendola, 26 anni, trovato morto, per un colpo di pistola alla testa, il 25 agosto scorso sulla spiaggia di Punta Grande, tra Porto Empedocle e Realmonte.

Il minorenne è stato denunciato anche per detenzione di un’ingente quantità di materiale pedopornografico e per averlo divulgato per via telematica.

La misura cautelare in comunità è stata disposta dal gip di Palermo su richiesta della procura del tribunale per i Minorenni, dopo che i carabinieri, coordinati dalla pm Caramanna e dai sostituti Paoletta Caltabellotta e Francesco Grassi hanno accertato le responsabilità nel ragazzo, accusato di aver assistito e supportato l’amico 26enne nel preparare e portare a termine il suicidio.

© Riproduzione riservata