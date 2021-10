Maltempo, allerta rossa anche per oggi sulla Sicilia orientale

La Protezione civile regionale siciliana ha diffuso un aggiornamento delle previsioni di rischio meteorologico e idrogeologico anche per oggi, sabato 30 ottobre. Permane in tutta la Sicilia una situazione di allerta elevata, con condizioni meteo avverse, con forti precipitazioni e venti di burrasca, soprattutto nel settore orientale dell’isola.

Già ieri piogge torrenziali in particolare sulle province di Ragusa e Siracusa, dove non sono mancati allagamenti specialmente in città. Nelle prossime ore, spiega il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it, l’occhio del ciclone si muoverà verso nord andando a lambire le coste ioniche della Sicilia, con venti intorno al suo centro che soffiano ad oltre 100 km/h.

Precipitazioni molto intense colpiranno anche il Messinese, con la possibilità pure di nubifragi.

Oggi si attende ancora maltempo su est Sicilia e bassa Calabria con fenomeni anche intensi e possibili nubifragi, ma con il passare delle ore andranno temporaneamente attenuandosi. Tra sera e notte il tempo però peggiorerà nuovamente sulla Sicilia occidentale a causa dell’ingresso di un fronte atlantico.

