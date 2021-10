Dalle 8 di ieri e per tutta la giornata, in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche e delle allerte diramate per il territorio siciliano, il Cas ha disposto il libero passaggio in tutti i caselli delle autostrade A18 e A20, dove dunque non era dunque necessario fermarsi per il pagamento del pedaggio.

Amara sorpresa, però, per chi ha utilizzato il Telepass e ieri, invece, si è visto addebitare il costo del transito ai caselli.

© Riproduzione riservata