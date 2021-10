Ristoratore-pusher ucciso a coltellate nel centro di Trapani: fermata la convivente

Un uomo è stato ucciso a coltellate la notte scorsa a Trapani. La vittima è Cristian Coraci, di 45 anni. L’omicidio sarebbe avvenuto nel centro storico della città al culmine di una lite.

Favara, 45 anni, ha precedenti penali per droga e omicidio colposo per la morte per overdose di un tossicodipendente per cui è stato già condannato in primo grado a 7 anni e sei mesi di reclusione, è inoltre figlio di noti ristoratori trapanesi e anche lui per qualche tempo gestore di un ristorante. L’omicidio del 45enne è avvenuto alle spalle della Cattedrale della città, in pieno centro storico.

Per l'omicidio i carabinieri hanno arrestato la convivente, Vanda Grignani: la donna avrebbe confessato il delitto. La vittima, con precedenti penali per droga e omicidio colposo, aveva l’obbligo di rientrare in casa alle 23. Ieri sera sarebbe rincasato in ritardo; sarebbe nata, per questo motivo, una violenta lite con la donna che, impugnando un coltello, ha sferrato un fendente al petto uccidendolo pressoché sul colpo. La presunta omicida si trova adesso rinchiusa al «Pagliarelli» di Palermo.

