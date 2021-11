Migranti: 119 afghani sbarcati durante la notte a Portopalo. Oltre 300 in 48 ore a Lampedusa

Uno sbarco di migranti è avvenuto questa notte sulle coste di Portopalo di Capo Passero (Siracusa). Sono 119 le persone intercettate dai Carabinieri e dalla Polizia, tutte di nazionalità afgana, di cui 84 uomini, 17 minori e 19 donne, che saranno sottoposti ai tamponi prima di essere accompagnati sulla nave per la quarantena, ormeggiata nel porto di Augusta. E’ stata sequestrata la barca a vela su cui viaggiavano, di circa 20 metri, che, secondo gli inquirenti, sarebbe salpata nei giorni scorsi da un porto della Grecia o della Turchia per affrontare una traversata in mare pericolosa, considerato che nei giorni scorsi si è abbattuto il ciclone Apollo sul Mediterraneo. Le indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa, dovranno accertare se tra i migranti ci sono gli scafisti.

A Lampedusa 300 migranti in 48 ore

Nonostante il maltempo continuano gli sbarchi a Lampedusa. Nella notte una imbarcazione con 7 persone è stata avvistata e intercettata dalla Guardia di finanza, impegnata anche alle prime luci dell’alba a soccorrere un’altra barca con 5 persone. Le persone arrivate sono state trasferite all’hotspot dell’isola, dove ci sono più di 300 persone, tutte arrivate nelle ultime 48 ore.

