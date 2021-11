TRAGEDIA

Palermo, muore a 23 anni la calciatrice Vittoria Campo. Due mesi fa la scomparsa del fratello

Alessandra Campo, la 23enne ex calciatrice del Palermo calcio femminile scomparsa a due mesi dal fratello Alessandro, dopo aver accusato un malore è stata trasportata in codice rosso in un ospedale del capoluogo, ma per lei non c'è stato niente da fare