"Il governo mente": i "guerrieri" no vax imbrattano i muri di Agrigento. Indagini in corso

«Il vaccino uccide», «Lotta con vivi - 3 k morti per Covid - Il Governo mente», «Il vax uccide», «Contro un Governo nazista». Sono queste le scritte - realizzate con vernice spray rossa - comparse stamattina ad Agrigento tra il muretto di cinta dell’istituto per geometri Brunelleschi e la strada antistante che porta fino all’ingresso del polo universitario, in contrada Calcarelle. Ad accompagnare le scritte il simbolo dei cosiddetti "guerrieri" già apparso in molte altre città d'Italia, la doppia W rossa inscritta dentro un cerchio dello stesso colore. La polizia ha avviato indagini.

© Riproduzione riservata