La madre pensava che Vittoria dormisse, inutile la corsa in ospedale. Tanto dolore per la morte della 23enne ex calciatrice del Palermo femminile.

La madre era tornata a casa in tarda serata e ha visto che figlia a letto. Pensava stesse dormendo. Poco dopo si è accorta che la figlia stava male. La corsa in ospedale, ma qui dopo un’ora è stata dichiarata la morte. Alla luce dell’esame del medico legale il pm disposto l’autopsia.

