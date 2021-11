Migranti, in 800 arrivano al porto di Trapani. Salvini attacca Di Maio e Lamorgese

La nave Sea Eye 4, con circa 800 migranti a bordo, ha da poco fatto il suo ingresso nel porto di Trapani. La nave, che ieri sera aveva ricevuto dalle autorità italiane il via libera per recarsi a Trapani come porto di sbarco designato, sta effettuando le manovre di attracco al molo, scortata dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.

I migranti erano stati recuperati nello specchio d’acqua tra Libia e Sicilia in diversi interventi. Sul molo presente la Croce Rossa che ha allestito la macchina dell’accoglienza. I migranti saranno comunque trasferiti su due navi quarantena, mentre i minori in comunità per giovani.

«Una nave tedesca lascia in Sicilia più di 800 clandestini. Domanda: i ministri dell’Interno e degli Esteri hanno chiesto a Berlino e Bruxelles di farsi carico di questi immigrati o per loro va bene così?». Così Matteo Salvini commentando la notizia della nave Sea Eye 4 con oltre 800 migranti a bordo.

