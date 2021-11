Furto... a tappe ad Acquaviva Platani: tre braccianti agricoli ai domiciliari

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Mussomeli hanno eseguito tre arresti domiciliari per i furti commessi ad Acquaviva Platani, ai danni di un’azienda avicola, di un’impresa di estrazione calcarea e di una società immobiliare. La notte del 22 luglio scorso i braccianti agricoli romeni - due 31enni e un 27enne residenti a Palagonia, con precedenti di polizia - forzando i cancelli di ingresso, si erano intrufolati nei locali dell’azienda avicola da dove hanno portato via un furgone e attrezzi vari. A bordo del veicolo rubato, si erano spostasti nell’azienda estrattiva attraverso un ingresso secondario e preso 9 fusti di gasolio industriale da 200 litri ciascuno, contenitori che avevano precedentemente svuotato dell’olio idraulico, riversato a terra. Successivamente si sono introdotti nei locali dell’immobiliare rubando diverso materiale e causando un danno di circa 50 mila euro. I tre avevano colpito anche in altri territori della Sicilia, preferendo sempre il settore del movimento terra e similari.

© Riproduzione riservata