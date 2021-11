La droga coltivata in giardino, in manette una coppia di Favara

I carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato una coppia che aveva realizzato una serra domestica con 30 piante di canapa indiana, in piena vegetazione, alte tra un metro e due metri e mezzo. Le piante erano in parte collocate nel giardino dell’abitazione ed in parte stoccate in un magazzino di proprietà della coppia.

I carabinieri tenevano d’occhio l’uomo, un 46enne con precedenti, disoccupato e la convivente di 36 anni, casalinga, fino a quando nella serata di ieri hanno eseguito la perquisizione della loro abitazione trovando, oltre alle piante di canapa, 5 grammi di marijuana già essiccata. L'uomo era già sottoposto alla misura dell’affidamento ai servizi sociali. La coppia è accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

